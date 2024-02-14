لأول مرة بعد 11 عاماً.. السيسي يستقبل أردوغان في القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عاماً، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار إستمرار التقارب بين البلدين.