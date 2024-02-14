لأول مرة بعد 11 عاماً.. السيسي يستقبل أردوغان في القاهرة
وصل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عاماً، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار إستمرار التقارب بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً عقب مباحثاتهما بقصر الإتحادية.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل الرئيس التركي والوفد المرافق له علي طائرة خاصة، وكان في إستقباله بإستراحة رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت الرئاسة التركية أعلنت، الأحد الماضي، أن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.