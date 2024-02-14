المتحدث باسم جيش الاحتلال : سلاح الجو بدأ بشن موجة واسعة من الغارات داخل لبنان

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأربعاء، إن إيران اكتسبت القدرة على القتال في الحروب عن بعد.
وصل مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عاماً، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار إستمرار التقارب بين البلدين.
تشهد الولايات المتحدة انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين للسباق نحو البيت الأبيض، إذ من المقرر أن يتوجّه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في الخامس من تشرين الثاني من العام الجاري لاختيار رئيس للبلاد.