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عربي و دولي

أردوغان يصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد

2024-02-14 | 07:38
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أردوغان يصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد
أردوغان يصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد

وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى القاهرة بعد ظهر الأربعاء في أول زيارة يقوم بها الى مصر منذ أكثر من عقد لترسيخ المصالحة ببن البلدين بعد قطيعة طويلة. بحسب "فرانس برس".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته في استقبال اردوغان وقرينته فى مطار القاهرة، بحسب لقطات بثتها وسائل الاعلام المصرية.

وسيجري اردوغان مباحثات مع السيسي في قصر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) تتناول، وفق المصادر الرسمية المصرية، الوضع في غزة والعلاقات الثنائية.

وأعلن إردوغان الاثنين أنه سيتوجه إلى الإمارات ثم إلى مصر "لرؤية ما يمكن القيام به من أجل إخواننا في غزة".
أردوغان يصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

تركيا

مصر

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