أردوغان يصل إلى القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد

وصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى القاهرة بعد ظهر الأربعاء في أول زيارة يقوم بها الى مصر منذ أكثر من عقد لترسيخ المصالحة ببن البلدين بعد قطيعة طويلة. بحسب "فرانس برس".

