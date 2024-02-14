ماكرون لـ نتنياهو: نتمسك بأمن إسرائيل... ونعارض الهجوم على رفح

وذكر الإيليزيه، في بيان:

"جدد رئيس الدولة التأكيد على تمسك فرنسا بأمن إسرائيل، وذكّر بتضامنها مع الشعب الإسرائيلي بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له في 7 تشرين".

"كما شدد على الضرورة الملحة للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الطارئة. إن الخسائر البشرية والحالة الإنسانية لا تطاق ويجب أن تتوقف العمليات الإسرائيلية".

"وأعرب رئيس الجمهورية عن معارضة فرنسا الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية ذات حجم جديد، مثل أي تهجير قسري للسكان، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويشكل خطرا على المجتمع الدولي. خطر إضافي للتصعيد الإقليمي".