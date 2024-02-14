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عربي و دولي

السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في هذا التوقيت... وأردوغان يرد

2024-02-14 | 14:33
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السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في هذا التوقيت... وأردوغان يرد
السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في هذا التوقيت... وأردوغان يرد

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتلبية دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، في نيسان المقبل، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال السيسي: "إنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل القادم، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات، بما يتناسب مع إرثهما الحضاري المشترك".

في حين أشار ومن جانبه، قال أردوغان: "اليوم وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".

وأعرب أردوغان عن تطلعه لتعزيز العلاقات التركية المصرية في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم

السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في هذا التوقيت... وأردوغان يرد

عربي و دولي

رجب طيب أردوغان

السيسي

مصر

تركيا

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