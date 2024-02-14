السيسي يعلن اعتزامه زيارة تركيا في هذا التوقيت... وأردوغان يرد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال السيسي: "إنني أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل القادم، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات، بما يتناسب مع إرثهما الحضاري المشترك".

في حين أشار ومن جانبه، قال أردوغان: "اليوم وضعنا هدفًا الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب فرصة ممكنة، وزيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا".

وأعرب أردوغان عن تطلعه لتعزيز العلاقات التركية المصرية في مجالات الطاقة والثقافة والتعليم.