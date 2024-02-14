وقال نتنياهو، في رسالة بالعبرية على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام: "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

جاءت هذه تصريحات فيما تستمر المفاوضات للتوصل إلى هدنة بين العدو الإسرائيلي وحماس الأربعاء في القاهرة وسط مخاوف من عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح.

ويتجمع، بحسب الأمم المتحدة، نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش العدو حتى الآن على اجتياحها بريا.