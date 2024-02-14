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عربي و دولي

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

2024-02-14 | 15:04
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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تشمل 3 أشخاص و4 كيانات، بتهمة تهريب تكنولوجيا أمريكية إلى البنك المركزي الإيراني.

وأوضحت الوزارة في بيانها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شبكة مشتريات مسؤولة عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات بسبب دوره في تقديم دعم مالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وقالت الوزارة في البيان: "تشمل هذه العقوبات 3 أشخاص و4 كيانات، على صلة بشراء تكنولوجيا أمريكية متقدمة لاستخدامها من جانب البنك المركزي الإيراني، على نحو ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأمريكية".

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

عربي و دولي

الخزانة الأميركية

إيران

الحرس الثوري الإيراني

حزب الله

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