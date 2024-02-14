الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

وأوضحت الوزارة في بيانها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على شبكة مشتريات مسؤولة عن تسهيل تصدير بضائع وتكنولوجيا على نحو غير مشروع إلى مستخدمين نهائيين في إيران، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، الخاضع لعقوبات بسبب دوره في تقديم دعم مالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وقالت الوزارة في البيان: "تشمل هذه العقوبات 3 أشخاص و4 كيانات، على صلة بشراء تكنولوجيا أمريكية متقدمة لاستخدامها من جانب البنك المركزي الإيراني، على نحو ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأمريكية".