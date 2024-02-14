بوتين: روسيا تحاول إيقاف الحرب ومنذ البداية أرادت ذلك

وأوضح بوتين خلال مقابلة نشرت على قناة الكرملين في "تلغرام": "نحن لم نبدأ الحرب، لكننا نحاول فقط إيقافها. وفي المرحلة الأولى، حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلمية، بمساعدة اتفاقيات مينسك. وكما اتضح لاحقا، لأن كل من المستشار الألماني السابق والرئيس الفرنسي السابق اعترفا وصرحا علنا بشكل مباشر أنهما لن يفيا بهذه الاتفاقيات الخاصة بنا، ولكنهما ببساطة كانا يكسبان الوقت من أجل ضخ النظام الأوكراني بمزيد من الأسلحة، وهو ما فعلوه بنجاح".