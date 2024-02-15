الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

ترامب: إشادة بوتين ببايدن مجرد مجاملة

2024-02-15 | 01:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب: إشادة بوتين ببايدن مجرد مجاملة
ترامب: إشادة بوتين ببايدن مجرد مجاملة

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها أمام مناصريه في تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا أن "إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن أخيرًا، كانت مجرد مجاملة"، بحسب وكالة "نوفوستي".

أضاف: "كثر من الناس سيقولون إن ذلك سيئ للغاية، لكنها تصريحات جيدة".

وكان بوتين اعتبر في حديث صحافي أن "وجود جو بايدن في منصب الرئاسة الأميركية أفضل بالنسبة لروسيا، مقارنة بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب"، ورأى أن "بايدن شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بمواقفه وهو سياسي مخضرم".

إشارة إلى أن  آلاف الأشخاص تجمّعوا في مدينة تشارلستون الأميركية في ولاية ساوث كارولينا للقاء ترامب قبل الانتخابات. وأعرب معظمهم عن ثقتهم في أنه "من دون عودة ترامب إلى السلطة ستنتهي الولايات المتحدة".
ترامب: إشادة بوتين ببايدن مجرد مجاملة

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

فلاديمير بوتين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مستشار الامن القومي الاميركي: نسعى للوصول إلى هدنة مؤقتة كجزء من صفقة محتملة لتبادل الأسرى
بوتين: روسيا تحاول إيقاف الحرب ومنذ البداية أرادت ذلك

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير خارجية ايرلندا: خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك
05:46

وزير خارجية ايرلندا: خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك

اشار وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن الى ان "خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك".

05:46

وزير خارجية ايرلندا: خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك

اشار وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن الى ان "خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك".

لافروف: بريكس تبحث إطلاق منصات موحدة للحوالات المالية
02:42

لافروف: بريكس تبحث إطلاق منصات موحدة للحوالات المالية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته في ساعة الحكومة في مجلس الدوما أمس أن دول مجموعة "بريكس" تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء، مشيرا إلى مقترح البرازيل المطالب بإصدار عملة موحدة لدول المجموعة، بحسب "روسيا اليوم".

02:42

لافروف: بريكس تبحث إطلاق منصات موحدة للحوالات المالية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته في ساعة الحكومة في مجلس الدوما أمس أن دول مجموعة "بريكس" تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء، مشيرا إلى مقترح البرازيل المطالب بإصدار عملة موحدة لدول المجموعة، بحسب "روسيا اليوم".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024