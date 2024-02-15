ترامب: إشادة بوتين ببايدن مجرد مجاملة

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها أمام مناصريه في تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا أن "إشادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي جو بايدن أخيرًا، كانت مجرد مجاملة"، بحسب وكالة "نوفوستي".

أضاف: "كثر من الناس سيقولون إن ذلك سيئ للغاية، لكنها تصريحات جيدة".



وكان بوتين اعتبر في حديث صحافي أن "وجود جو بايدن في منصب الرئاسة الأميركية أفضل بالنسبة لروسيا، مقارنة بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب"، ورأى أن "بايدن شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ بمواقفه وهو سياسي مخضرم".



إشارة إلى أن آلاف الأشخاص تجمّعوا في مدينة تشارلستون الأميركية في ولاية ساوث كارولينا للقاء ترامب قبل الانتخابات. وأعرب معظمهم عن ثقتهم في أنه "من دون عودة ترامب إلى السلطة ستنتهي الولايات المتحدة".