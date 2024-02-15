لافروف: بريكس تبحث إطلاق منصات موحدة للحوالات المالية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته في ساعة الحكومة في مجلس الدوما أمس أن دول مجموعة "بريكس" تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء، مشيرا إلى مقترح البرازيل المطالب بإصدار عملة موحدة لدول المجموعة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال: "هناك توجيه من رؤساء الدول الأعضاء في بريكس صدر في قمة العام الماضي للبنوك المركزية ووزارات المالية بأن تقدم حتى القمة القادمة في روسيا توصيات تخص وسائل الدفع البديلة لأنظمة الدفع الغربية".

أضاف: "أن البرازيل تدعم وتروج بنشاط لإطلاق أنظمة الدفع البديلة وعملة موحدة لمجموعة بريكس".



وأقر بأن "مسألة إطلاق عملة موحدة للمجموعة لديها آفاق ضئيلة في الوقت الراهن"، لكنه شدد على "وجود توجيهات من قادة بريكس في المرحلة الحالية للنظر في مسألة إطلاق منصات دفع موحدة".



وقال: "هذه الآلية لا يمكن إيقافها وتأتي في إطار التخلص من الدولار، وإيجاد آليات غير مرتبطة بالتقلبات والخطط الاستعمارية الجديدة".