إعلام فلسطيني: إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

اشار وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن الى ان "خطر التصعيد في لبنان وارد وقلقون من الأوضاع هناك".
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته في ساعة الحكومة في مجلس الدوما أمس أن دول مجموعة "بريكس" تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء، مشيرا إلى مقترح البرازيل المطالب بإصدار عملة موحدة لدول المجموعة، بحسب "روسيا اليوم".
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده تسعى للتوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة كجزء من صفقة محتملة لتبادل الأسرى، في حين شهدت إسرائيل احتجاجات على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد المحادثات بشأن المحتجزين.