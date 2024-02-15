المقاومة الإسلامية في العراق : استهدفنا الاثنين هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل

المقاومة الإسلامية في العراق : استهدفنا الاثنين هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل

اصدرت المقاومة الإسلامية في العراق بياناً جاء فيه: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر يوم الأثنين 12 / 2 / 2024 ، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء "