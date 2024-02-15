وسائل إعلام العدو تنشر فيديو : لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه pic.twitter.com/ms4Tp3KzQk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 15, 2024
وسائل إعلام العدو تنشر فيديو : لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه pic.twitter.com/ms4Tp3KzQk
أثارت أسماء محمد زوجة أبو بكر البغدادي الزعيم الأسبق لتنظيم "داعش" تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلت بها خلال مقابلة تلفزيونية.
كشفت مصادر في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية" تفاصيل تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو يوم الخميس.
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أن "إسرائيل" قدمت إلى المحكمة ملاحظاتها بشأن طلب جنوب أفريقيا النظر في القرار الذي أعلنته بشأن عزمها توسيع عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.