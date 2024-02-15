وسائل إعلام العدو تنشر فيديو : لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم أن "إسرائيل" قدمت إلى المحكمة ملاحظاتها بشأن طلب جنوب أفريقيا النظر في القرار الذي أعلنته بشأن عزمها توسيع عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.