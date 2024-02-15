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عربي و دولي

وسائل إعلام العدو تنشر فيديو : لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه

2024-02-15 | 14:51
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وسائل إعلام العدو تنشر فيديو : لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه
وسائل إعلام العدو تنشر فيديو : لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه

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وسائل إعلام العدو تنشر فيديو : لحظة سقوط صاروخ على منزل في كريات شمونه

عربي و دولي

كريات شمونة

الاحتلال

صاروخ

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