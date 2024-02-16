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عربي و دولي

الإستخبارات "الإسرائيلية": لن نتمكن من تقويض حماس كلياً

2024-02-16 | 02:50
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الإستخبارات &quot;الإسرائيلية&quot;: لن نتمكن من تقويض حماس كلياً
الإستخبارات "الإسرائيلية": لن نتمكن من تقويض حماس كلياً


قالت شعبة الإستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" إن "الجيش لن يتمكن من تقويض حركة حماس كليا، وإن هذا الهدف ليس واقعيا في المدى المنظور".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في بداية العدوان على قطاع غزة أن القضاء على حماس أحد أهداف الحرب الأساسية، لكن مسؤولين أميركيين و"إسرائيليين" شككوا في قدرتها على ذلك.
وكشفت وثيقة أعدها قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، أنه "حتى لو تمكن الجيش الاسرائيلي من تدمير حماس كمنظمة أو حكومة"، فلن يتمكن من القضاء عليها كـ"تنظيم إرهابي او كعصابات منظمة".
وتقول الوثيقة التي كشفت عنها "القناة 12 الإسرائيلية"، إن "هناك دعما شعبيا حقيقيا لحماس في غزة، وذلك رغم الهجوم البري الإسرائيلي والقضاء على الكثير من مقاتلي كتائب القسام".
ووفقاً للوثيقة، فإن "مسؤولين كباراً في شعبة الاستخبارات يؤكدون أنه نظراً لعدم وجود بدائل حاليا أو التحرك من أجل إعداد بديل لحركة حماس ستصبح غزة منطقة تعاني من أزمة عميقة".
الإستخبارات "الإسرائيلية": لن نتمكن من تقويض حماس كلياً

عربي و دولي

حماس

الإستخبارات الإسرائيلية

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