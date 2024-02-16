هذا مصير حزب نتنياهو لو تمت إنتخابات "إسرائيل" اليوم

ووفقاً للصحيفة "المعارضة الحالية إلى جانب حزب الوحدة الوطنية، بزعامة بيني غانتس، يمكن أن تحصل على 76 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، إذا أجريت الانتخابات اليوم".ويتوقع الاستطلاع أن "يحصل حزب غانتس على 40 مقعداً، بينما يحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 18 مقعداً".