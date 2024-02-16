مؤتمر ميونخ للأمن يناقش الحرب في غزة وأوكرانيا.. وترامب يلقي بظلاله

ويفتتح المؤتمر بكلمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في جلسة تشهد حضور كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي وعدد من الزعماء بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى أكثر من 100 وزير، وقادة العديد من المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، في حين يغيب ممثلون لإيران وروسيا بعد استبعادهم من قائمة المدعوين.ويتوقع أن تركز كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام المؤتمر على طلب مزيد من الدعم لبلاده، في وقت يخوض الرئيس الأميركي جو بايدن صراعا مع المشرعين لإقرار حزمة مساعدات بعشرات مليارات الدولارات.ويُمثّل الحفاظ على تعبئة الحلفاء أولوية بالنسبة إلى كييف، مع اقتراب دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث، وفي وقت لا يزال الوضع في ساحة المعركة "شديد التعقيد" وفق القادة الأوكرانيين.وسيخيم على المؤتمر الذي يمتد 3 أيام ظل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي والتي ألقت بظلال من الشك على الالتزامات الأمنية الأميركية.وقال ترامب خلال تجمع انتخابي لمؤيديه إنه "سيشجع" روسيا على "فعل ما تريد" لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.