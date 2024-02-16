أبو عبيدة: ستستمر مقاومتنا لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي اسرائيلي من قطاع غزة





اشار الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة الى ان معركة طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وكتبت بداية النهاية لأطول احتلال في التاريخ المعاصر، ولن يهدأ الطوفان وسيتشكل أكثر وأكثر ليزيل الظلم والعدوان.

واكد ابو عبيدة في رسالة صوتية اليوم، إن الخسائر بين الاسرى الإسرائيليين كبيرة، وأن من تبقى من الاسرى يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

واردف أبو عبيدة "مجاهدونا يوقعون خسائر فادحة في صفوف العدو، وما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان، ونحن نؤثر عدم الإعلان عن بعض العمليات لأسباب أمنية أو ظروف ميدانية معقدة". وتابع "مجاهدونا في كافة مناطق التوغل يخوضون معارك بطولية بتكتيكات مختلفة وبأسلحة مناسبة، وستستمر مقاومتنا لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة".