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عربي و دولي

محكمة العدل الدولية تحذّر من كابوس إنسانيّ في رفح: العواقب لا يمكن وصفها!

2024-02-16 | 15:34
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محكمة العدل الدولية تحذّر من كابوس إنسانيّ في رفح: العواقب لا يمكن وصفها!
محكمة العدل الدولية تحذّر من كابوس إنسانيّ في رفح: العواقب لا يمكن وصفها!

أعلنت محكمة العدل الدولية مساء اليوم، الجمعة، أن الوضع الخطير في قطاع غزة يستدعي تنفيذ التدابير المشار إليها في القرار الصادر في 26 كانون الثاني. وكانت قد أمرت "العدل الدولية" إسرائيل سابقاً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت المحكمة في بيانها اليوم إلى أن التطورات الأخيرة في رفح قد تتفاقم بشكل كبير ما يمثل كابوساً إنسانياً بعواقب لا يمكن وصفها.
ذكرّت العدل الدولية بأن على إسرائيل البقاء ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين بغزة. 
 
لقراءة البيان كاملاً باللغة الإنجليزية إضغط هنا:بيان العدل الدولية.pdf
محكمة العدل الدولية تحذّر من كابوس إنسانيّ في رفح: العواقب لا يمكن وصفها!

عربي و دولي

محكمة العدل الدولية

رفح

غزة

إسرائيل

جنوب أفريقيا

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