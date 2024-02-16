المرصد السوري: إسرائيل تقصف مواقع بريف درعا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء، يوم السبت من أن "العجز المصطنع" في الأسلحة التي تواجهها بلاده "يهدد بمنح روسيا مساحة للتنفس"، بعد ساعات من إعلان قائد الجيش الأوكراني سحب قواته من مدينة أفدييفكا شرقي البلاد.
حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان اليوم السبت، "إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشددا على "إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين الذين يقضون أحكاما لفترات طويلة في أي اتفاق تبادل مقبل".
قتلت قوات حفظ الأمن، ليل الجمعة السبت، في باريس رجلا كان يهدد شرطيين "بسكّين جزّار"، على ما أفادت النيابة العامة.