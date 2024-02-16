المرصد السوري: إسرائيل تقصف مواقع بريف درعا

حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان اليوم السبت، "إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشددا على "إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين الذين يقضون أحكاما لفترات طويلة في أي اتفاق تبادل مقبل".