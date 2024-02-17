"بعدد كبير من الصواريخ".. الحوثيون يعلنون إستهداف سفينة نفطية بريطانية

"إنتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية ( بولوكسPOLLUX) في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله.إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ وتوسيعِ عملياتِها العسكريةِ دفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطيني.واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير".