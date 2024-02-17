حاكمة نيويورك تعتذر بعد تبرير تدمير "إسرائيل" لغزة

وقالت هوشول، في جزء من خطابها يوم الخميس: "إذا هاجمت كندا بوفالو يوما ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي".وأضافت "هذا رد فعل طبيعي.. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل".وقالت حاكمة نيويورك أمس الجمعة، في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب"، واعتذرت عن "سوء اختيارها الكلمات".وذكرت في بيان "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فقد قلت مراراً وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".