صحيفة: واشنطن سترسل شحنة ذخائر جديدة لـ "إسرائيل"

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى "إسرائيل" ستعزز ترسانتها العسكرية".

وقالت الصحيفة إن "شحنة الأسلحة المقترحة تشمل قنابل إم.كيه-82 وذخائر الهجوم المباشر المشترك كيه.إم.يو-572 التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل وصمامات قنابل إف.إم.يو-139"، مضيفة أن "قيمة الشحنة تقدر بنحو عشرات الملايين من الدولارات".

وأشار التقرير نقلاً عن مسؤول أميركي إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، وقال المسؤول إن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.



