بعد معارك عنيفة لعدة أشهر.. القوات الأوكرانية تنسحب من أفدييفكا

وكتب سيرسكي على موقعي "إكس" و"فيسبوك" في وقت مبكر: "بناء وضع العمليات حول أفدييفكا، ومن أجل تجنب التعرض للحصار، وللحفاظ على أرواح وصحة جنودنا، قررت سحب وحداتنا من المدينة، والتحرك للدفاع عن مواقع أكثر ملائمة"، مشيراً إلى أن "الانسحاب جاء بعد شهور من الهجمات الروسية الشديدة".من جهته أعلن قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي على تليغرام "وفقاً للأمر الذي تلقيناه، انسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقا".وكان تارنافسكي اعترف قبل ذلك أن القوات الروسية أسرت العديد من جنوده في أفدييفكا، حيث تتمتع هذه القوات "بتفوق على صعيد العديد والمدفعية والطيران"، وقال إن المدافعين عن أفدييفكا "كانوا ينتقلون عند الضرورة إلى مواقع جديدة. المؤسف أنه خلال إحدى عمليات الانتقال هذه، أُسر العديد من جنودنا".