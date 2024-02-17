"عاشق الإجازات".. إنتقادات لبايدن بسبب "غيابه الطويل"

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات متزايدة في الولايات المتحدة، بسبب إجازاته المتكررة التي قالت تقارير صحفية إنها تقترب من نصف فترة ولايته.

وعاد هذا النقاش إلى الواجهة، عندما انتقد بايدن نفسه مجلس النواب، الجمعة، لحصول أعضائه على إجازة لمدة أسبوعين.

وقضى بايدن (81 عاما) حوالي 40 بالمئة من فترة ولايته في عطلات، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، وشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية.

ومقارنة بسلفيه، فقد أمضى دونالد ترامب 26 بالمئة من فترته الرئاسية في إجازة، مقابل 11 بالمئة فقط لباراك أوباما.

ويفضل بايدن قضاء إجازته في منزله المطل على المحيط الأطلنطي في ولاية ديلاور، شمال شرقي الولايات المتحدة.

وكان بايدن في إجازة بمنزله خلال لحظات عصيبة، بما في ذلك الأيام الأولى لهجوم روسيا على أوكرانيا، وأثناء إكتشاف مناطيد التجسس الصينية فوق الولايات المتحدة.