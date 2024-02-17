بن غفير يدعو لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.. وتحذير من "برميل بارود"



حذر جيش الإحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" من عواقب قرار محتمل بمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، في وقت وصف فيه مسؤول أمني "إسرائيلي" هذه السياسة بأنها "برميل بارود".