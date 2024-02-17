"علينا القيام بالكثير"... هوكشتاين يُعلّق على الوضع في الجنوب
قال مبعوث الطاقة لوزارة الخارجية الأميركية أموس هوكشتاين، في حديث مع المذيعة والمراسلة الدولية في قناة "سي أن بي سي" الأميركية هادلي غامبل: "نحاول إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن".
وأكد "أنه هناك ضرورة لعودة سكّان البلدات والقرى الحدوديّة الجنوبيّة إلى منازلهم، وكذلك السكّان على الحدود الشماليّة لإسرائيل".
وأردف "الوضع على الحدود بين البلدين تغيّر بعد 7 تشرين الأول".
وتابع، "وسيتعيّن علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان".
وختم: "وهذا سيتطلب دعماً دولياً من الأوروبييّن وكذلك دول الخليج، وآمل أن نرى منهم الدعم في المرحلة المقبلة".