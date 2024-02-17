"علينا القيام بالكثير"... هوكشتاين يُعلّق على الوضع في الجنوب



قال مبعوث الطاقة لوزارة الخارجية الأميركية أموس هوكشتاين، في حديث مع المذيعة والمراسلة الدولية في قناة "سي أن بي سي" الأميركية هادلي غامبل: "نحاول إبقاء الصراع في جنوب لبنان عند أدنى مستوى ممكن".