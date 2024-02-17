محليّة الصنع.. إيران تكشف النقاب عن أسلحة دفاع جوي جديدة

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن إيران كشفت النقاب، اليوم السبت، عن أسلحة جديدة تشمل منظومة "آرمان" محلية الصنع المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع.

وأزيح الستار عن المنظومتين اليوم السبت بحضور وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني.

وقالت وكالة إرنا: "مع إدخال أنظمة جديدة إلى شبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة الدفاع الجوي هذه بشكل كبير"، وفقا لرويترز.

وأوضحت أن منظومة آرمان "يمكنها مواجهة 6 أهداف في وقت واحد على مسافة من 120 إلى 180 كيلومترا"، في حين أن منظومة آذرخش "يمكنها تحديد الأهداف وتدميرها.. بمدى يصل إلى 50 كيلومترا مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق".

وفي حزيران عرضت إيران ما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل اسم "فتّاح" ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.