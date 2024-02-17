خوفاً من الإستهداف.. إستمرار نفي سفن علاقتها بـ "إسرائيل" وأميركا وبريطانيا
أظهرت بيانات ملاحية أكثر من 20 سفينة شحن في البحر الأحمر وخليج عدن تضع في بياناتها عبارات تنفي صلتها بـ "إسرائيل" وبريطانيا وأميركا، حتى لا تتعرض لاستهداف من طرف جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وتنوعت العبارات الموضوعة بين "لا علاقة لنا بإسرائيل أو أميركا أو المملكة المتحدة" أو "لا إرتباط بإسرائيل" أو "كل الطاقم صيني" أو "الطاقم روسي".
وفي هذا السياق، صرح بيتروس باباس الرئيس التنفيذي لشركة "ستار بالك كارييرز" قائلاً "لن نمر عبر قناة السويس بعد الآن، وذلك لتعرض السفينة "ستار إريس" التابعة للشركة لهجوم يوم 12 شباط الجاري، كونها شركة مسجلة في أميركا".