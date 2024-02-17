خوفاً من الإستهداف.. إستمرار نفي سفن علاقتها بـ "إسرائيل" وأميركا وبريطانيا

أظهرت بيانات ملاحية أكثر من 20 سفينة شحن في البحر الأحمر وخليج عدن تضع في بياناتها عبارات تنفي صلتها بـ "إسرائيل" وبريطانيا وأميركا، حتى لا تتعرض لاستهداف من طرف جماعة أنصار الله (الحوثيين).