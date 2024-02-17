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عربي و دولي

الخارجية الاميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها بالشرق الاوسط: تنامي العداء لواشنطن بسبب الحرب على القطاع

2024-02-17 | 07:43
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الخارجية الاميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها بالشرق الاوسط: تنامي العداء لواشنطن بسبب الحرب على القطاع
الخارجية الاميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها بالشرق الاوسط: تنامي العداء لواشنطن بسبب الحرب على القطاع

نقلت شبكة "أي بي سي" عن مصادر، قولها إنّ "الخارجية الأميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها في الشرق الأوسط بشأن تنامي العداء لواشنطن".

ولفتت المصادر إلى أنّ "سبب تنامي العداء لواشنطن موقفها من الحرب في غزة ودعمها المطلق لإسرائيل".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إدارة الرئيس الأميركي بايدن تستعد لإرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار بغزة".

ويأتي ذلك في وقت تواجه الإدارة الأميركية انتقادات داخلية وخارجية على مختلف الصعد بسبب دعمها المستمر للحرب الإسرائيلية على غزة.
الخارجية الاميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها بالشرق الاوسط: تنامي العداء لواشنطن بسبب الحرب على القطاع

عربي و دولي

واشنطن

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