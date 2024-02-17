نتنياهو: إسرائيل ستنفذ عمليتها في رفح حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، يوم السبت إن الإدارة الأمريكية تعتبر انتقال مدينة أفدييفكا إلى سيطرة القوات الروسية "ثمل تقاعس الكونغرس".
أعلنت روسيا، يوم السبت، "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناولا خلاله ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.