السيسي وماكرون يحذران من خطورة أي تصعيد عسكري في رفح
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناولا خلاله ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وأضاف فهمي أن الرئيسين استعرضا آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع.