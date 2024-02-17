روسيا تعلن "السيطرة الكاملة" على مدينة أفدييفكا وبوتين يهنىء جيشه
أعلنت روسيا، يوم السبت، "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين السبت في الكرملين السيطرة على هذه المدينة التي كانت "موقعا دفاعيا قويا للقوات المسلحة الأوكرانية".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيشه بالسيطرة على أفدييفكا وأعتبر ما حصل "نصرا مهما". حسبما نقلت وسائل إعلام