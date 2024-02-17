روسيا تعلن "السيطرة الكاملة" على مدينة أفدييفكا وبوتين يهنىء جيشه

أعلنت روسيا، يوم السبت، "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.



