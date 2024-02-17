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عربي و دولي

البيت الأبيض يتهم الكونغرس بالتقاعس بعد انسحاب قوات كييف من أفدييفكا

2024-02-17 | 15:51
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البيت الأبيض يتهم الكونغرس بالتقاعس بعد انسحاب قوات كييف من أفدييفكا
البيت الأبيض يتهم الكونغرس بالتقاعس بعد انسحاب قوات كييف من أفدييفكا

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون، يوم السبت إن الإدارة الأمريكية تعتبر انتقال مدينة أفدييفكا إلى سيطرة القوات الروسية "ثمل تقاعس الكونغرس".

ودعت واتسون المشرعين إلى الموافقة على الفور على الطلب الذي تقدم به البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي لكييف.

وقالت إن "هذه هي تكلفة تقاعس الكونغرس، يواصل الأوكرانيون القتال بشجاعة، لكن مخزونهم من الأسلحة آخذ في النفاد".

كما أضافت واتسون أنه بات "من الضروري أن يوافق مجلس النواب بسرعة على طلب للحصول على تمويل إضافي لأوكرانيا حتى نتمكن من تزويدهم بذخيرة المدفعية".

هذا وقد أعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم، السبت "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر
البيت الأبيض يتهم الكونغرس بالتقاعس بعد انسحاب قوات كييف من أفدييفكا

عربي و دولي

البيت الأبيض

الكونغرس

روسيا

أوكرانيا

القوات الروسية

أفدييفكا

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