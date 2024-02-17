البيت الأبيض يتهم الكونغرس بالتقاعس بعد انسحاب قوات كييف من أفدييفكا

ودعت واتسون المشرعين إلى الموافقة على الفور على الطلب الذي تقدم به البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي لكييف.
وقالت إن "هذه هي تكلفة تقاعس الكونغرس، يواصل الأوكرانيون القتال بشجاعة، لكن مخزونهم من الأسلحة آخذ في النفاد".
كما أضافت واتسون أنه بات "من الضروري أن يوافق مجلس النواب بسرعة على طلب للحصول على تمويل إضافي لأوكرانيا حتى نتمكن من تزويدهم بذخيرة المدفعية".
هذا وقد أعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم، السبت "السيطرة الكاملة" على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعدما أعلنت كييف انسحاب قواتها من هذه المدينة الصناعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر.