بالفيديو - ابو عبيدة ويحيى سريع "ابطال" خلال تظاهرة في اسبانيا

متظاهرة إسبانية ترفع صورتين لأبو عبيدة ويحيى سريع كتبت عليها أبطال خلال تظاهرة تنديداً بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة pic.twitter.com/t7fH7xqd5S
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 18, 2024
متظاهرة إسبانية ترفع صورتين لأبو عبيدة ويحيى سريع كتبت عليها أبطال خلال تظاهرة تنديداً بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة pic.twitter.com/t7fH7xqd5S
قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن "الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار يعارض الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب، بعد طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقرار".
أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.