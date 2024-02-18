بالفيديو - ابو عبيدة ويحيى سريع "ابطال" خلال تظاهرة في اسبانيا

النائبة بولا يعقوبيان لـ الجديد: عنما أُخيَّر ما اذا كان ابو عبيدة بطل ام ارهابي فهل أتبنى الكلام الإسرائيلي بعد كل ما يحصل في غزة؟ .. وفعلا هناك من أعاد البوصلة الى القضية الفلسطينية