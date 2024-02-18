أشتية: روسيا دعت فصائل فلسطينية للإجتماع في موسكو

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إن روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو يوم 26 شباط، مضيفا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع حركة حماس.