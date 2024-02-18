فيديو - بالطيران المسيّر والقذائف الصاروخية.. مشاهد جديدة من إستهداف قوات "الجيش الإسرائيلي" في القطاع pic.twitter.com/UWDByJXbeG
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 18, 2024
فيديو - بالطيران المسيّر والقذائف الصاروخية.. مشاهد جديدة من إستهداف قوات "الجيش الإسرائيلي" في القطاع pic.twitter.com/UWDByJXbeG
قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن "الحكومة وافقت بالإجماع على مشروع قرار يعارض الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب، بعد طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقرار".
أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.