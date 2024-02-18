فيديو - بالطيران المسيّر والقذائف الصاروخية.. مشاهد جديدة من إستهداف قوات "الجيش الإسرائيلي" في القطاع

أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.