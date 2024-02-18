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عربي و دولي

منذ 7 تشرين الأول.. بن غفير منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة

2024-02-18 | 05:29
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منذ 7 تشرين الأول.. بن غفير منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة
منذ 7 تشرين الأول.. بن غفير منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة

قالت صحيفة "هآرتس" إن "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا تراخيص حمل أسلحة لعاملين في الحقل الإعلامي بإسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن "بن غفير ومسؤولين في مكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي، وأن مستشار بن غفير وافق بنفسه على مئات الطلبات تقدم ببعضها إعلاميون للحصول على رخصة السلاح". مضيفة أن "مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس حاليا فتح تحقيق جنائي في هذه القضية".
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة لـ "الإسرائيليين" بأعقاب طوفان الأقصى، وظهر كثير من "الإسرائيليين" يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
منذ 7 تشرين الأول.. بن غفير منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة

عربي و دولي

إيتمار بن غفير

إسرائيل

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