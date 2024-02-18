الكرملين يكشف تفاصيل دقيقة عن عملية السيطرة على أفدييفكا

وأكد بيسكوف خلال مقابلة صحفية أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى التقارير الأولى بشأن عملية تحرير أفدييفكا، يوم الجمعة عند الساعة الرابعة صباحا، من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف"، مضيفا أن "الرئيس بوتين كان على علم بكل التفاصيل وتلقى تقرير آخر عند الساعة 11 صباحا من نفس اليوم"، لافتا إلى أن "الأنباء النهائية عن نجاح القوات الروسية بالسيطرة على أفدييفكا وتحريرها تم تأكيده بعد الظهر".وأشار بيسكوف أنه "خلال اللحظات الأولى من بدء عملية التحرير بدأت القوات والمجموعات الأوكرانية بالهروب جماعيا من أفدييفكا، متخلين عن مواقعهم القتالية، حيث استغرقت عملية التحرير وتمشيط وتطهير المنطقة من قبل القوات المسلحة الروسية عدة ساعات أخرى".وأوضح بيسكوف للصحفيين أنه "بعد الظهر قام كل من شويغو وغيراسيموف بإبلاغ الرئيس الروسي بانتهاء العملية وسيطرة القوات الروسية على المدينة بالكامل".وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، ليل السبت/الأحد، أن "قوات نظام كييف هربت بشكل فوضوي من مدينة أفدييفكا، قبل يوم واحد من قرار القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بالانسحاب من المنطقة"، مشيراً إلى أن "تحرير المدينة أتاح تأمينها من الضربات الإرهابية للقوات الأوكرانية".وقال كوناشينكوف في بيان "صدر أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، بمغادرة المدينة (أفدييفكا) بعد يوم واحد فقط من بدء الفرار الفوضوي للقوات الأوكرانية من أفدييفكا".وأضاف: "في الوقت الحالي، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائياً من المسلحين ومنع الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيماويات"، لافتاً إلى أن "تحرير أفدييفكا أتاح نقل الخط الأمامي بعيداً عن دونيتسك وبالتالي تأمينها بشكل كبير من الضربات الإرهابية لقوات كييف".وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات الأوكرانية من المدينة.