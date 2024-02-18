العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولاً في شقته بالقاهرة
أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.
وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.
وأضافت أنه منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ، قامت السفارة بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية.
وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.
كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.