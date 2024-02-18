العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولاً في شقته بالقاهرة

أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.