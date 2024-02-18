الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولاً في شقته بالقاهرة

2024-02-18 | 06:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولاً في شقته بالقاهرة
العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولاً في شقته بالقاهرة

أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، مقتل اللوء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع، حيث تم العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة.

وقالت السفارة في بيان، إنها تتابع باهتمام وحرص بالغين مسألة مقتل اللواء حسن العبيدي.
وأضافت أنه منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ، قامت السفارة بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية.
وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم.
كما ناشدت كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة.
العثور على مسؤول كبير في الجيش اليمني مقتولاً في شقته بالقاهرة

عربي و دولي

الجيش اليمني

اليمن

القاهرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"القناة ١٢ الإسرائيلية": إلغاء الإجتماع بين نتنياهو وممثلي عائلات الرهائن والذي كان مقرراً يوم غد
مكتب نتنياهو ينفي موافقته على مقترح أميركي بشأن فلسطين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

القمة الأفريقية تدين حرب "إسرائيل".. وتطالب بتحقيق دولي
10:24

القمة الأفريقية تدين حرب "إسرائيل".. وتطالب بتحقيق دولي

طالبت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيانها الأخير بإجراء "تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام "إسرائيل" الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع".

10:24

القمة الأفريقية تدين حرب "إسرائيل".. وتطالب بتحقيق دولي

طالبت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيانها الأخير بإجراء "تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام "إسرائيل" الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع".

120 ألف "إسرائيلي" بدون كهرباء.. ماذا حدث؟
10:10

120 ألف "إسرائيلي" بدون كهرباء.. ماذا حدث؟

أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" بأن "120 ألف إسرائيلي بدون كهرباء بسبب خلل في محطة توليد الطاقة".

10:10

120 ألف "إسرائيلي" بدون كهرباء.. ماذا حدث؟

أفادت "القناة 12 الإسرائيلية" بأن "120 ألف إسرائيلي بدون كهرباء بسبب خلل في محطة توليد الطاقة".

الحكومة "الإسرائيلية": تصريحات رئيس البرازيل خطيرة
10:06

الحكومة "الإسرائيلية": تصريحات رئيس البرازيل خطيرة

قالت رئاسة الحكومة "الإسرائيلية" إن "تصريحات رئيس البرازيل لولا دا سيلفا مخزية وخطيرة".

10:06

الحكومة "الإسرائيلية": تصريحات رئيس البرازيل خطيرة

قالت رئاسة الحكومة "الإسرائيلية" إن "تصريحات رئيس البرازيل لولا دا سيلفا مخزية وخطيرة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024