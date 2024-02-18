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عربي و دولي

رسمياً.. "إسرائيل" ترفض "الإعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية

2024-02-18 | 06:41
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رسمياً.. &quot;إسرائيل&quot; ترفض &quot;الإعتراف أحادي الجانب&quot; بدولة فلسطينية
رسمياً.. "إسرائيل" ترفض "الإعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية

أعلن مجلس وزراء الإحتلال، اليوم الأحد، التوقيع على وثيقة "ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية".

وقال مجلس الوزراء في منشور على منصة "إكس": "إن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر أن يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية".
وأضاف المجلس "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون الشروط المسبقة".
وفي مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال نتنياهو إن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".
وقال إن البيان الرسمي يعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "مكتب نتنياهو نفى تقارير رجحت موافقته على مقترح الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
 
رسمياً.. "إسرائيل" ترفض "الإعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية

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