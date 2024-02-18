مصر تتقدم بمذكرة للمحكمة الدولية حول ممارسات "إسرائيل".. إليكم موعد المرافعة



أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 شباط المقبل".

وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".

وأفاد بأن "مصر ستتطالب العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليا بما يحتم انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".