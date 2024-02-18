عدد الجنود الجرحى بـ "الجيش الإسرائيلي" يقترب من 3 آلاف

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي "إصابة 20 عسكرياً في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية"، وسط إستمرار الاشتباكات بأنحاء القطاع المحاصر.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى، من داخل غزة، إلى مستشفيات "إسرائيلية" منذ بداية العملية البرية في 27 تشرين الأول 2023.

وأقرت "إسرائيل" بأن خسائرها البشرية ارتفعت إلى 573 قتيلا منذ بداية الحرب، كما زاد عدد الجرحى إلى 2938 جريحا.

وقبل أيام، نقلت صحيفة "هآرتس" عن وزارة الحرب القول إن "قسم التأهيل الطبي عالج أكثر من 5500 جريح، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي".

وكشف موقع "والا" أن "نحو 4 آلاف جندي اعتُرف بإصاباتهم بإعاقات منذ بدء الحرب على قطاع غزة".

ويُشار إلى أن "إسرائيل" تتكتم على خسائرها الحقيقية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وسط تسريبات من مستشفيات "إسرائيلية" تفيد بأنها تستقبل أعداداً من المصابين أكبر مما يعلن عنه.