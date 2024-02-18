الحكومة "الإسرائيلية": تصريحات رئيس البرازيل خطيرة

قالت رئاسة الحكومة "الإسرائيلية" إن "تصريحات رئيس البرازيل لولا دا سيلفا مخزية وخطيرة".

وكان دا سيلفا اتهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة في غزة، وشبهها في كلمة له أمام قمة الاتحاد الأفريقي بنظام الزعيم النازي أدولف هتلر.

من جهته، قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إن "تصريحات رئيس البرازيل تقلل من شأن المحرقة وتحاول المس بالشعب اليهودي وحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها".

بدوره، وجه وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس تعليمات بـ "إستدعاء سفير البرازيل لدى تل أبيب لتوبيخه على تصريحات الرئيس البرازيلي".