القمة الأفريقية تدين حرب "إسرائيل".. وتطالب بتحقيق دولي

كما طالبت القمة "إسرائيل" بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.وأدانت القمة "الحرب الإسرائيلية الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل"، ونددت بـ "العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء".وكان قادة دول الاتحاد الأفريقي بدؤوا القمة الـ37، أمس السبت، في أديس أبابا والتي استمرت ليومين، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.