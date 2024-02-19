وزير خارجية أيرلندا: العالم مصدوم من مستوى اللاإنسانية في غزة ونأمل في توصّل الاتحاد الأوروبي لإجماع بشأن عقوبات على مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية