64 قتيلا على الأقل جراء أعمال عنف في هذا البلد

وبعد ما يُعتقد أنه كمين مسلّح وقع في الصباح الباكر، قال مساعد مفوض الشرطة سامسون كوا إنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع، مضيفا “نعتقد أنه لا تزال هناك بعض الجثث في الأحراج”.

وفي وقت سابق، أورد مفوّض الشرطة ديفيد مانينغ حصيلة أولية، قائلا إنّ ضباطا وجنودا انتشلوا جثث 53 رجلًا يُعتقد أنّهم قُتلوا قرب بلدة واباغ، على بُعد 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بور مورسبي.

ولم تتّضح على الفور الظروف الدقيقة التي قُتل فيها هؤلاء، لكنّ الشرطة قالت إنّ هناك تقارير عن حصول إطلاق نار كثيف. ويُعتقد أنّ الواقعة مرتبطة بصراع بين رجال قبيلتَي سيكين وكايكين.