انكماش الإقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير منذ بداية الحرب .. اليكم التفاصيل:



نقلت وكالة رويترز عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي ان الاقتصاد انكمش بنسبة 19.4% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي