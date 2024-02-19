"سكاي نيوز" عن وزير المالية الإسرائيلي: إسرائيل ستتجه لإلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية لمواجهة أي خطوة أحادية ضدها

هيثم زعيتر لـ #هنا_بيروت: الرئيس الأميركي لا يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بل الاعلان عن كيان فلسطيني له مواصفات لا يرضى بها الشعب وهذا يعني ازالة الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية