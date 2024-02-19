أميركا تقترح مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن القطاع.. ما تفاصيله؟

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على "دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن"، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه رويترز الإثنين.

وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".

وذكرت رويترز كذلك أن "مسودة القرار المنافسة" ستندد "بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم: "من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار بشأن غزة سيُطرح للتصويت ومتى".

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع القرار الجزائري المتعلق بالحرب في غزة، غداً الثلاثاء.

وبحسب نسخة حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن مشروع القرار الجزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن كافة الأسرى، واحترام القانون الدولي.

وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف الحرب، المستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي.

