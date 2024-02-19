الحوثيون: نفذنا 4 عمليات وأغرقنا سفينة بريطانية

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:



"إنتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا.

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية -وبعون الله تعالى- عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينتين أميركيتين في خليج عدن، الأولى "سي تشامبيون Sea champion" والأخرى "نافيس فورتونا Navis Fortuna " وقد كانت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.

ليبلغ إجمالي عمليات القوات المسلحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع عمليات، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أسفرت العملية عن إغراقها بشكل كامل بفضل الله، والعملية الثانية استهدفت الطائرة الأمريكية"MQ9" في أجواء محافظة الحديدة، فيما العمليتين الأخيرتين استهدفتا سفينتين أمريكيتين.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".